Solidarité Tabaski: Massaly fait appel à la solidarité à Thiès et critique l'opposition

À trois jours de la fête du mouton, Mohamed Lamine Massaly a mobilisé les moyens à Thiès pour un élan de solidarité. Une distribution d'oignons et de pommes de terre a été organisée pour soutenir les populations locales. L'événement a également été l'occasion pour le politicien de parler de la scène politique actuelle. Massaly a critiqué l'opposition qui avait prévu une marche pour libérer Ousmane Sonko.

"Parce que le président Macky Sall et son épouse, la première dame Marie Fayçal, ne peuvent pas tout faire, j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun", a déclaré Massaly devant une foule applaudissante. Il a ensuite vivement critiqué l'opposition, la qualifiant de "association de malfaiteurs" et d'"individus dangereux et nuisibles pour la cohésion sociale".

"Je savais que cette marche n'allait jamais aboutir", a déclaré Massaly, faisant référence à la marche de l'opposition prévue pour la libération de Sonko. Il a assuré que toute action entreprise par l'opposition se solderait par un échec total.

Massaly n'a pas manqué d'adresser des accusations directes à Ousmane Sonko, affirmant que "les personnes qui ont été assassinés, c'est à cause de lui parce qu'il a appelé au Mortal Kombat".