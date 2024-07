Six journalistes choisis pour la première interview du Président Diomaye Faye

Ce samedi 13 juillet à 21h GMT, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, participera à une interview exclusive diffusée en direct. Cette entrevue permettra aux citoyens de suivre les échanges entre le Président et les journalistes de divers groupes de presse sénégalais.



Il s'agira de la première interview du Président depuis son élection le 24 mars 2024 et son entrée en fonction le 2 avril 2024, marquant une étape clé pour évaluer ses 100 premiers jours au pouvoir.



Les journalistes sélectionnés pour mener cet entretien sont Fatou Sakho de la RTS, Ndeye Arame Touré de Sans Limites TV, Migui Maram Ndiaye de RTS radio, Souleymane Niang de TFM, Pierre Edouard Faye de Walfadjiri TV et Marieme Soda Ndiaye de Sud FM. Ils discuteront de divers sujets, notamment l’économie, la justice et l’éducation.



Les journalistes Fatou Sakho de la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise), Ndeye Arame Touré de Sans Limites TV, Migui Maram Ndiaye de RTS radio, Souleymane Niang de TFM (Télévision Futurs Médias), Pierre Edouard Faye de Walfadjiri TV et Marieme Soda Ndiaye de Sud FM seront les modérateurs de cette interview. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye partagera ses réalisations, les défis rencontrés et ses perspectives pour les mois à venir. Cette entrevue promet de fournir une vision claire de l’orientation future du pays sous sa gouvernance.



senego