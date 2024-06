Site clandestin d'orpaillage démantelé à Kédougou : 23 personnes en détention

Un site clandestin d'orpaillage a été démantelé par des unités de la zone militaire n°4 à Sayansoutou, une localité du département de Saraya, dans le sud-est du Sénégal. Suite à cette opération, 23 individus ont été placés en garde à vue, tandis que 35 autres, incluant des femmes et des enfants, ont été relâchés. Cette information a été communiquée par une source sécuritaire à l'APS.



La Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) a précisé sur sa page Facebook que divers équipements ont été saisis durant cette opération, nommée Sentinelle. Parmi les objets confisqués figuraient 13 motopompes, 2 groupes électrogènes, 28 motos, 38 concasseurs d’or, 64 pelles et 5 panneaux solaires. Cette initiative s'inscrit dans la lutte contre l'exploitation illégale de l'or dans cette région, comprenant les régions administratives de Tambacounda et Kédougou.