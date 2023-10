Sidy Makhtar Coly quitte la coalition Benno Bokk Yakaar pour rejoindre Mme Anta Babacar Ngom, leader du mouvement « Alternative pour la relève citoyenne » (ARC).

Sidy Makhtar est désormais un ex membre de l'Alliance Pour la République ( APR). Il quitte définitivement la coalition Benno Bokk Yakaar pour rejoindre Mme Anta Babacar Ngom, leader du mouvement « Alternative pour la relève citoyenne » (ARC). Dans une cérémonie organisée à keury kao , Sidy informe qu'il veut désormais aller vers " des gens qui ont les mains propres, des gens qui n’ont jamais été cités dans des détournements de deniers publics », a laissé entendre l’ex membre de l’APR, M. Sidy Coly. " Aujourd’hui, les sénégalais vivent dans des difficultés extrêmes, raison pour laquelle plus 500 jeunes partent toujours en mer parce qu’ils ont perdu espoir. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes sont dans les prisons, même les étudiants sont dans les prisons " a fait savoir le porte parole nationale du mouvement de Anta Babacar. Selon lui, le Sénégal est dirigé par des incompétents et que dans les hôpitaux, les gens ne peuvent plus se soigner. « Il nous reste 4 mois pour que nous récupérons notre pays des mains de ces gens qui ne peuvent plus avoir de parrainages auprès des populations. Dans 4 mois, nous allons les mettre en dehors du pouvoir. Nous avons choisi Anta Babacar parce qu’elle est sérieuse et elle a développé beaucoup d’entreprises à travers l’Afrique. Cette année, il faut qu’on essaie les femmes parce que ces gens-là ont échoué » a dit Sidy Makhtar Coly lors du meeting organisé à keurykao.