Seynabou Ndiéguène réitère son ambition d'accompagner l'autonomisation des femmes de la commune de Thiès Nord

Le phénomène de l'autonomisation économique des femmes est une problématique bien connue à l'échelle nationale. Une dimension toutefois prise en compte par la coordonnatrice des femmes de la mouvance présidentielle dans le département de Thiès, Mme Seynabou Ndiéguène Mbacké, qui en a fait une préoccupation majeure.



Sur ce, elle s'est engagée à créer un impact positif et durable dans la commune de Thiès Nord en mettant en place grâce avec l'appui des partenaires techniques et financiers des mécanismes visant à renforcer l'autonomie des femmes de cette contrée de la Cité du Rail.



Onze groupements de femmes dans les quartiers de Keur Mame El Hadji Ndiéguène et de Keur Cheikh Awa Balla ont bénéficié d'une formation en transformation fruits et légumes durant presque deux semaines à travers le financement du Fonds de Financement de la formation professionnelle et technique ( 3FPT).



En marge de cette cérémonie de remise des attestations aux bénéficiaires, la responsable de l'Alliance pour la République (Apr) dans la zone Nord a profité de cette occasion pour lancer la reconquête de Thiès avec la majorité présidentielle. "Nous y travaillons de pied ferme. Nous fixons un score de 60% pour Thiès", a - t -elle confirmé.



Toujours dans cette dynamique de massification des militants de la coalition qui a porté la candidature d'Amadou Ba pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, Abdoulaye Dièye qui était venu présider cette cérémonie a défendu le bilan du Président sortant, Macky Sall, à travers ses réalisations dans le Plan Sénégal émergent (Pse). D'ailleurs, il a promis d'accompagner les femmes de la zone Nord.



En outre, la représentante des bénéficiaires de cette session de formation a plaidé pour l'obtention des projets et programmes du gouvernement en faveur des femmes de la commune de Thiès Nord.



Fort de cet appel, Mme Sophie Diallo, Directrice du 3FPT est revenue sur les missions de son service au profit des populations du pays, particulièrement celle de Thiès. Elle a orienté les femmes au niveau des services de l'Etat pour pouvoir bénéficier davantage d'autres opportunités.



Pour rappel, Mme Mbacké qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, a annoncé l'élargissement de son programme sur toute l'étendue du périmètre communal de la zone Nord dans les semaines à venir.