Serigne Mboup félicite Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire présumée

Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, rejoint les voix félicitant Bassirou Diomaye Faye pour ce qui semble être une victoire électorale. Il exprime ses vives félicitations à Faye et à sa coalition Diomaye Président pour leur succès lors du scrutin du 24 mars.



Serigne Mboup souhaite à Faye succès et réussite dans sa responsabilité de diriger le pays pour les cinq prochaines années. Il exprime l'espoir que les aspirations du peuple sénégalais et de sa jeunesse se réalisent sous sa direction.



Le leader du mouvement Ande Nawle salue également la maturité et le calme du peuple sénégalais ainsi que l'engagement pour la paix pendant cette période électorale. Il conclut en remerciant ses partisans pour leur soutien."