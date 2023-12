Serigne Barra Diakhate " Amadou Ba est le seul candidat de la continuité"

Rédigé le Mardi 26 Décembre 2023 à 09:46 | Lu 49 fois Rédigé par Hanne Abou

" Amadou Ba est le seul candidat de la continuité." C'est le point de vue du leader politique Serigne Barra Diakhate basé dans la commune Thiès Est. Ce dernier ne cherche pas de gauche à droite pour soutenir le Premier ministre pour les prochaines élections présidentielles. Pour le président du mouvement, élire le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar permettra aux Sénégalais d'avoir une continuité de tous les projets phares du président Macky Sall particulièrement,le PSE et ce sera une bonne opportunité pour les jeunes et les femmes. Pour Serigne Barra Diakhate, la coalition Benno doit défendre à l'unanimité le programme et la candidature d'Amadou Ba pour remporter les élections du 25 février au soir.