Sensibilisation aux opportunités : Des lycéens de Dagana et de Richard-Toll découvrent les métiers verts

Dans le cadre d'une initiative nationale orchestrée par la direction de l'orientation professionnelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Mbacké a organisé une séance de sensibilisation sur les métiers verts. Des lycéens des établissements de Dagana et de Richard-Toll ont ainsi été sensibilisés à ces métiers porteurs d'avenir.

L’ISEP de Mbacké, véritable pionnier avec son campus vert écoresponsable, propose des programmes spécialisés dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’environnement. Cette rencontre, à laquelle a participé Abdou Lahad Lo, conseiller technique à l’ISEP de Mbacké, visait à présenter aux jeunes les perspectives de carrières prometteuses dans ces secteurs en pleine croissance.

L'objectif principal de cette sensibilisation était d'orienter les jeunes vers des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi et de l'environnement. Amadou Bamba Dieng, proviseur du lycée Me Abdoulaye Wade de Dagana, a souligné l'adéquation des formations proposées avec les besoins locaux, offrant ainsi aux jeunes des opportunités de développement professionnel pertinentes pour leur région.