Sénégal et Gambie Aspirent à Intensifier leurs Échanges Commerciaux

Les ministres sénégalais et gambien du Commerce, Serigne Guèye Diop et Baboucar Ousmaila Joof, se sont rencontrés à Saly pour discuter du renforcement des échanges commerciaux entre leurs pays. Ils ont souligné que bien que le volume des échanges soit en croissance, il reste largement sous-exploité, avec une valeur estimée à 113 milliards de FCFA en 2023, représentant moins de 5% du commerce global des deux pays. La réunion, qui marquait la deuxième session du Comité mixte de coopération commerciale, a abordé des axes stratégiques comme la facilitation du commerce, la libre circulation des personnes et des biens, et l'élimination des barrières commerciales. Les ministres ont également mis en avant la collaboration entre les instituts de normalisation et de sécurité sanitaire, ainsi que le développement de zones économiques spéciales communes pour diversifier les économies nationales.