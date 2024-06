Sénégal : Serigne Guèye Diop Annonce la Création de Zones Économiques Spéciales

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé jeudi à Diamniadio que le gouvernement sénégalais prévoit de créer des "zones économiques spéciales" adossées à des centres de formation dans les 45 départements du pays.



Ces zones comprendront des espaces dédiés à l'agriculture, la fabrication et le stockage de produits, en lien avec des centres de formation, a précisé M. Diop lors de la cérémonie d'ouverture de la 11e édition du Salon international pour l'alimentation. Cet événement se déroule parallèlement au 11e Salon international de l'emballage et au 4e Salon international de la beauté cosmétique et de l'hygiène.



Les salons, organisés au centre des expositions de Diamniadio, se poursuivront jusqu'à samedi. Ils coïncident également avec la 2e édition du Salon international des machines, équipements et technologies agricoles.



Près de 200 exposants participent à ces événements, selon les organisateurs. Serigne Guèye Diop a félicité les organisateurs pour la qualité de leur travail, notamment dans le choix des exposants. Il a souligné la présence d'entrepreneurs venus de Turquie, du Maroc et d'autres pays, ainsi que leurs innovations.



"Le Sénégal accueillera de plus en plus de salons, car nous voulons promouvoir la destination 'Investir au Sénégal'," a déclaré le ministre. Il a ajouté que le pays cherche également à développer le label 'Made in Sénégal' et à encourager la collaboration entre les entreprises locales, régionales et internationales, notamment celles de l'Afrique et de la Turquie, pour créer des usines partout dans le pays.

aps