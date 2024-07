Sénégal : Mise en Place d'un Cadre Réglementaire pour les Voitures Électriques

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal, Malick Ndiaye, a annoncé la création d'un cadre réglementaire pour promouvoir et encadrer l'utilisation des voitures électriques. Cette initiative vise à inciter les concessionnaires, importateurs, et usagers à adopter les véhicules électriques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts de transport.

Le Sénégal bénéficie du soutien de l'Angleterre, notamment de la société Manufacturing Africa, pour élaborer ce cadre réglementaire et mettre en place les infrastructures nécessaires à l'usage des voitures électriques. Un "schéma directeur global" des infrastructures et des systèmes de transport sera également élaboré pour améliorer la multimodalité et l'intermodalité des transports, particulièrement à Dakar.

Malick Ndiaye a appelé le secteur privé national à investir dans les infrastructures de recharge des voitures électriques et à ne pas laisser le marché aux multinationales. Les propositions locales seront examinées avec diligence par les ministères concernés.



aps