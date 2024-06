Sénégal : Lancement d'un Projet pour Booster la Digitalisation

Vendredi, à Dakar, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a officiellement lancé le Projet d’Accélération de l’Economie Numérique au Sénégal (PAENS), d’un coût de 95 milliards de FCFA (soit 150 millions de dollars). Financé par la Banque mondiale, ce projet vise principalement à étendre l'accès à une connectivité à haut débit abordable et résistante aux changements climatiques, ainsi qu'à améliorer l'adoption des services publics en ligne et des dossiers médicaux électroniques.



Lors de la cérémonie de lancement, le ministre Alioune Sall a encouragé les Sénégalais à soutenir ce projet qui, selon lui, aidera à résoudre de nombreuses problématiques liées à la santé et à la digitalisation. Il a également souligné que les nombreuses initiatives prises ces dernières années n'ont pas encore produit les résultats escomptés, regrettant que l'objectif de devenir une référence en matière de digitalisation en Afrique d'ici 2025 semble désormais hors de portée. Toutefois, il a assuré que l'État sénégalais et tous les acteurs du secteur numérique s'efforceront de résoudre durablement ces problèmes.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, a également salué les avantages de ce projet, notamment le renforcement des infrastructures numériques de santé et des plateformes digitales. Il a averti que toute défaillance dans ces domaines pourrait affecter la confiance des prestataires de services dans le numérique.



La Banque mondiale a réaffirmé son soutien au gouvernement sénégalais. Jana Kunicova, directrice sectorielle du développement digital à la Banque mondiale, a déclaré que toutes les équipes de la Banque resteront mobilisées pour accompagner le gouvernement tout au long du processus, contribuant ainsi à la croissance et au développement du pays à moyen et long termes. Le projet prévoit d’offrir un accès amélioré à l'internet à haut débit à 5 millions de personnes dans les régions de la Casamance et du bassin arachidier d'ici 2029, et de numériser les dossiers médicaux dans 50% des centres de soins de santé.

