Sénégal-Coopération : Ousmane Sonko reçoit en audience les ambassadeurs de quatre pays

Dakar, 21 mai (APS) – Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu en audience les ambassadeurs de la Chine, des États-Unis, de la France et du Maroc au Sénégal ce mardi, a appris l’APS de la Primature.



Ousmane Sonko a discuté avec eux des perspectives de coopération entre leurs pays respectifs et le Sénégal, bien que les détails spécifiques de ces échanges n'aient pas été divulgués.



Christine Fages, l'ambassadrice de France au Sénégal, a partagé sur son compte X (anciennement Twitter) : 'C’est un honneur de rencontrer pour un premier échange constructif et prometteur pour le renforcement et la rénovation du partenariat entre le Sénégal et la France.