Sénégal - Algérie : Sadio Mane « le match est à notre portée»

Le numéro dix de l'équipe nationale de football du Sénégal après le quatrième entraînement des Lions ce jeudi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio où 24 joueurs étaient présents a fait face à la presse pour parler du prochain match amical contre les Algériens.



Pour le fils de Bambaly, le match contre l'Algérie ne sera pas du tout facile. « On est là depuis le lundi et tout se passe bien. On a démarré les entraînements. Il y a de l’intensité et l’état d’esprit est magnifique. On est en train de préparer le match pour faire face à cette équipe algérienne », a-t-il confié.



Un match-revanche contre l’Algérie ? Réponse de Sadio : « On a perdu contre l’Algérie plusieurs fois. C’est clair. Mais le match est à notre portée, puisqu’on joue à domicile. Mais ça ne sera pas un match facile. On est capable aujourd’hui de battre n’importe quelle équipe. On est bien préparé. On attend juste le jour J. »