Sénégal - Algérie : Après Ismaïla sarr, Alioune Cissé perd un autre joueur

En marge de son match amical face à l'Algérie demain mardi, l'équipe nationale du Sénégal vient de perdre un autre joueur. Après le forfait déjà acté d’Ismaïla Sarr, Aliou Cissé a appris ce dimanche qu’il devra également composer face aux Algériens sans son avant-centre titulaire, Boulaye Dia. Le staff médical des Lions a sorti un communiqué précisant sur l’étendue de la blessure d’ismaila et du joueur de la Salernitana, qui ont quitté La Tanière. « Les examens cliniques et échographiques ont révélé une lésion du muscle droit fémoral pour Boulaye Dia, et une lésion au niveau des Ischio-jambiers gauches pour Ismaila Sarr. Les deux joueurs seront indisponibles pour au moins deux semaines et par conséquent, ils ont été libérés pour rejoindre leurs clubs respectifs », peut-on lire. Des sources de la fédération sénégalaise de football renseignent que les deux internationaux devraient donc aussi manquer quelques rencontres en club après cette trêve internationale.