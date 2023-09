Séisme au Maroc : Serigne Mountakha débloque 100 millions de FCFA.

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a apporté son soutien au peuple marocain frappé par un violent séisme. Selon Cheikh Abdou Lahat Mbacké Gaïndé Fatma Serigne Mountakha a débloqué une enveloppe de 100 millions de FCFA. L’enveloppe a été remise entre les mains de Serigne Abdou Samad Chouaibou Mbacké. C'est dans la nuit du 8 au 9 septembre sue le tremblement de terre à eu lieu au Maroc et a fait plus de 2 900 morts, selon le dernier bilan, cinq jours après le drame. C'est le drame le plus meurtrier depuis 60 ans . La situation reste particulièrement alarmante dans de nombreux villages du Haut-Atlas, pulvérisés par la violence du séisme.