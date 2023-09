Séisme au Maroc : Les condoléances du président Macky Sall au peuple

Suite au puissant séisme qui a endeuillé le royaume dans la nuit de vendredi. Le président Macky Sall a présenté ses condoléances au « peuple marocain ami et frère ». « J’adresse mes condoléances attristées à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain ami et frère suite au tremblement de terre qui a endeuillé le Maroc. Paix à l’âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés », a écrit le chef de l’Etat sur Twitter. selon le dernier bilan officiel publié par les autorités marocaines,au moins 632 personnes sont mortes dans ce tremblement de terre,