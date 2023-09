Séisme au Maroc : Au moins 632 morts et 329 blessés

Dans la nuit du vendredi à samedi 9 septembre, au moins 632 personnes ont été tuées dans le séisme qui a frappé le Maroc la nuit , selon un bilan provisoire des autorités Marocaines. Plus de 329 s’en sont sorties avec des blessures. La terre a tremblé dans le centre du Maroc, dans la région de Marrakech, à une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. selon l’Institut de géophysique américain , les premières secousses ont été ressenties exactement à 23h11 heure locale. L’épicentre de ce tremblement de terre se trouve au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat. «Le séisme était d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, à 50 km au sud-ouest de Marrakech» informe le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), basé à Rabat