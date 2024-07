Sédhiou : Réglementation des sorties du Kankourang pour plus de sécurité

À Sédhiou, les autorités administratives, sous la direction du préfet Modou Gueye, ont décidé de réglementer les sorties du Kankourang afin d'équilibrer tradition et sécurité. Ces mesures ont été discutées avec des acteurs culturels, des chefs traditionnels et des représentants communautaires pour minimiser les risques sécuritaires.



Les sorties du Kankourang seront autorisées du 1er août au 30 septembre, pour éviter de perturber la rentrée scolaire en octobre. Elles seront limitées aux vendredis, samedis, et dimanches. De plus, certaines routes, notamment celles reliant la gouvernance à la préfecture et les structures sanitaires, seront interdites au passage du Kankourang.



Des points focaux seront désignés dans chaque quartier pour collaborer avec les autorités et les forces de l'ordre, assurant le respect des horaires et des itinéraires fixés. Le Kankourang, personnage mythique protégeant les jeunes circoncis, voit ses sorties parfois accompagnées d'incidents, d'où la nécessité de ces nouvelles mesures.