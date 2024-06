Sédhiou : Plus de 1500 enfants de la rue et élèves bénéficient de soins dentaires gratuits

À Sédhiou, le district sanitaire a organisé des consultations médicales gratuites en soins bucco-dentaires, bénéficiant à plus de 1500 enfants de la rue et élèves de la commune.



Le médecin-dentiste, le Dr Souleymane Ba, a salué la participation de plus de 1500 patients, y compris des talibés et des élèves de l'école élémentaire Maronecounda.



Lors de la cérémonie de clôture des consultations médicales, le Dr Ba a mentionné que les patients ont également reçu des médicaments essentiels en plus des consultations, et ont été sensibilisés sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, notamment le brossage des dents, l'utilisation de la soie dentaire et la prévention des caries.



Cette initiative vise à sensibiliser la communauté sur les enjeux de la santé bucco-dentaire, selon le Dr Ba.



Le directeur de l'école élémentaire Maronecounda, M. Ansou Biaye, a salué cette excellente initiative du district sanitaire de Sédhiou en faveur des enfants de la rue et des élèves de la commune, tout en appelant à étendre ces actions aux habitants des villages les plus reculés de la région de Sédhiou.