Sédhiou : Nouvelles mesures pour encadrer le kankourang et garantir la sécurité

Les autorités administratives et municipales de Sédhiou, dans le sud du pays, ont introduit de nouvelles règles pour encadrer le déroulement du kankourang, un rite initiatique emblématique de la culture mandingue. Ces mesures visent à réduire les perturbations récentes et à assurer un cadre sécurisé pour tous les habitants du département.



C’est lors d’un comité régional de développement (CRD), présidé mardi par le préfet Modou Guèye, que ces annonces ont été faites. Elles répondent à la montée des violences liées à l'organisation des cérémonies de kankourang dans la commune, perturbant gravement la sécurité et la tranquillité locales.



Le préfet a réitéré l’engagement des autorités à garantir la protection des personnes et des biens, soulignant que la sécurité des citoyens reste une priorité essentielle.



Mame Aly Diallo, adjoint au maire de Sédhiou, a précisé que ces rites sont désormais autorisés tous les jours de la semaine sauf le lundi et le vendredi, à partir de 15 heures. De plus, les parcours du kankourang sont strictement interdits sur des axes stratégiques de la ville, notamment ceux menant aux services essentiels comme l'hôpital régional et la préfecture, afin de prévenir les embouteillages et d'assurer un accès fluide aux infrastructures vitales.



M. Diallo a insisté sur l’importance de maintenir un équilibre entre le respect des traditions culturelles et la sécurité des citoyens, en prévoyant des actions de sensibilisation et un renforcement des mesures de sécurité, y compris une présence policière accrue pour faire respecter ces nouvelles directives.



L'imam de la grande mosquée de Sédhiou, Boubacar Dramé, a exprimé ses préoccupations quant aux pratiques culturelles locales qui, selon lui, n'apportent aucune plus-value au développement économique et social de la région. Il a exhorté les jeunes à se concentrer sur l'acquisition de compétences professionnelles pour contribuer au progrès de la communauté.



Le préfet Modou Guèye a finalement appelé à une vigilance accrue et à une coopération active entre la population et les autorités, afin de veiller au respect strict de ces nouvelles mesures pour que les cérémonies de kankourang se déroulent en toute sécurité.



