Sédhiou : La ministre des Sports choque par l'avancement minimal des travaux du stade régional

Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, s'est dite profondément choquée par l'état d'avancement "pratiquement inexistant" des travaux du stade régional de Sédhiou, malgré le décaissement de 66% des fonds, sur un budget total de 3,5 milliards de FCFA.



Lors d'une visite sur le chantier du stade régional de Sédhiou, la ministre a exprimé son indignation en découvrant qu'après un décaissement substantiel de près de 66% du financement, l'avancement des travaux est pratiquement nul. Elle a qualifié cette situation de "particulièrement préoccupante", lors de sa visite ce samedi.



Selon la ministre, cette situation reflète une "mauvaise gestion et une utilisation inappropriée des fonds publics", et elle a insisté sur la nécessité d'une gestion transparente et efficace des finances publiques. "Je condamne fermement ces pratiques et je m'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier. La jeunesse de Sédhiou, tout comme celle du reste du Sénégal, mérite des infrastructures pour développer ses talents", a-t-elle déclaré.



Amadou Leye Konté, président du Conseil communal de la jeunesse de Sédhiou, qui était présent lors de la visite, a salué l'initiative de la ministre, tout en rappelant que Sédhiou est tristement connu pour ses nombreux projets inachevés, en particulier ceux destinés aux jeunes.



La visite de Khady Diène Gaye à Sédhiou fait partie d'une tournée nationale visant à évaluer et à suivre l'avancement des projets gouvernementaux destinés à améliorer les infrastructures sportives et pour la jeunesse.



