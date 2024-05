Sécurité renforcée à Dakar-Guédiawaye : Le Ministre de l’Intérieur effectue une ronde nocturne dans les zones sensibles

Dans le dessein de renforcer la sécurité dans la capitale sénégalaise, le Ministre de l'Intérieur a conduit une patrouille nocturne dans des zones sensibles entre 22h45 et minuit.



Le Général Jean Baptiste Tine s'est rendu hier soir au commissariat de Grand-Yoff, sillonnant cette grande agglomération ainsi que les deux voies de Liberté VI, la banlieue de Guédiawaye via la VDN 3, Gadaye, le rond-point Malibu, le rond-point Canada et enfin le commissariat central de Guédiawaye.



Cette descente sur le terrain a permis au Ministre de l’Intérieur de constater la détermination des agents face aux enjeux sécuritaires.



À l'issue de sa visite, le premier responsable de la sécurité au Sénégal s'est engagé à renforcer les moyens logistiques de la Police pour accroître leur efficacité, d'après un communiqué parvenu à Seneweb. Cette initiative sécuritaire démontre l'engagement du ministère envers la protection des citoyens, selon la même source.



Le Général Tine était accompagné de Seydou Bocar Yague, Directeur Général de la Police Nationale, du Commissaire Divisionnaire Ibrahima Diop, Directeur de la Sécurité Publique (DSP), du Commissaire Divisionnaire Elhadji Cheikh Dramé, chef de service du commissariat central de Dakar, du Commissaire Principal Daouda Bodian, chef de service du commissariat central de Guédiawaye, ainsi que des membres du Groupe opérationnel de Dakar et du Corps urbain."