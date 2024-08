Sécurité Renforcée au Grand Magal 2024 : 560 Pompiers Mobilisés par la Brigade Nationale

Pour assurer la sécurité des millions de pèlerins participant à la 130e édition du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a déployé 560 agents et 93 véhicules, dont 34 ambulances et engins de secours routier, 31 camions d’incendie, ainsi que d'autres véhicules spécialisés, selon le capitaine Yatma Dièye, responsable des relations publiques de la brigade.

Le capitaine Dièye a souligné que les pompiers sont sur place à Touba et ses environs depuis le 19 août 2024, précédés par un détachement initial arrivé le 15 août. Jusqu’à ce jour, mardi 20 août, à 19h, la brigade a effectué 60 interventions, avec 92 victimes secourues et assistées, sans aucun décès ni incendie signalé. Parmi ces interventions, 27 étaient liées à des accidents de la route, impliquant 83 personnes, toutes sauvées.

Concernant les inondations, la situation est sous contrôle grâce à des moyens adéquats, avec huit des treize sites inondés, dont la mosquée Serigne Saliou et l’hôpital Dianatou, déjà dégagés. En matière d'approvisionnement en eau, 18 citernes ont été réparties stratégiquement dans la ville.

Enfin, il a exhorté les usagers de la route à respecter scrupuleusement le Code de la route pour éviter les accidents, rappelant les 919 victimes et 23 décès survenus lors de l'édition précédente du Magal.



aps