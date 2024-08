Sécurisation foncière : Le Procasef lancé à Mont Rolland

Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans le cadre de la sécurisation de l'assiette foncière au niveau des communes cibles, l'opérateur foncier de la grappe du Grand Dakar (OFGD) a lancé lundi, le Projet cadastre et sécurisation foncière (Procasef) dans la commune de Mont Rolland, département de Tivaouane, en présence du maire de ladite collectivité territoriale Yves Lamine Ciss et d'autres autorités administratives. En effet, le projet vise à renforcer la capacité du gouvernement pour la mise en œuvre d'un cadastre à l'échelle nationale, et d'accroitre le nombre de parcelles enregistrées et formalisées dans les zones sélectionnées. Sur ce, la commune de Mont Rolland fait partie des localités ciblées. Elle va bénéficier d'un système de régularisation au niveau des habitations et des champs d'exploitation agricole. D'emblée, selon les acteurs dudit projet, l'équipe de l'opérateur fera des enquêtes socio - foncières et topographiques pour mieux comprendre l'assiette foncière de Mont Rolland. En outre, les acteurs feront également la cartographie de la zone pour avoir des données fiables avec des coordonnées géographiques précises pour délimiter cet espace. Au cours de cet exercice, ils comptent réactualiser le Plan d'occupation et d'affectation des sols (POAS) qui aidera la commune de Mont Rolland de procéder à la gestion et à la délimitation de l'espace foncier de cette contrée de la région de Thiès. Par la même occasion, les initiateurs du Procasef veulent mettre en place un système d'information foncière et communale qui peut fédérer l'ensemble des données collectées, pour une meilleure sécurisation du foncier. Le maire de la commune de Mont Rolland, Yves Lamine Ciss, s'est dit satisfait de l'intervention du Projet qui renforce leurs capacités dans la gestion du foncier. "Nous rendons grâce au bon Dieu et remercions l'Etat du Sénégal qui va accompagner les communes du pays sur le foncier. Ce projet va nous aider à avoir une idée de notre territoire et terroir", a - t- il fait savoir lors de la cérémonie de lancement dudit Projet dans sa commune. Pour rappel, ce projet intervient en milieu rural et périurbain. Il est financé par la Banque Mondiale pour une durée de cinq (05) ans ( 2021 - 2026). Il regroupe 138 communes au niveau national. Il est logé au Ministère des Finances et du Budget du Sénégal.