Scène d'horreur à Touba : Un menuisier tué, le meurtrier en fuite

Dans le quartier de Penthioum Paléne, un acte de violence a plongé les habitants dans l'effroi. Un individu nommé Fallou a poignardé Thierno Marone dans le dos, dans une attaque brutale qui a coûté la vie au jeune menuisier âgé de 22 ans, qui s'est vidé de son sang avant de succomber.



Le mis en cause aurait également blessé un carreleur S.M.D, venu à la rescousse de Thierno Marone, selon des sources de Seneweb.



Armé d'un couteau, le meurtrier a réussi à échapper à la vigilance des riverains et reste introuvable à ce jour.



Le commissariat spécial de Touba a été alerté du drame vers 19 heures. Les hommes du commissaire Diégane Sène se sont rendus sur les lieux du crime dix minutes plus tard, découvrant le corps sans vie de T Marone, avec une plaie pénétrante au dos.



Le témoin S.M.D a rapporté : "J'ai été alerté par les cris des riverains. Je suis intervenu pour secourir mon compagnon, T Marone. Mais le suspect Fallou m'a attaqué, me poignardant à l'épaule." Heureusement, il s'en est sorti avec des blessures légères, selon des sources de Seneweb.



Après le constat de la police, le corps sans vie a été transporté à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzainy pour une autopsie. Les forces de l'ordre, sous la direction du commissaire Sène, sont mobilisées pour mettre fin à la cavale du meurtrier.