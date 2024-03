Saly: Marie Khemesse Ngom Ndiaye inaugure un Centre international d'ophtalmologie, d'un coût global de 3, 5 milliards de F CFA

Rédigé le Mercredi 13 Mars 2024 à 10:17 | Lu 35 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a inauguré hier mardi 12 mars, le Centre international ophtalmologie Swiss Visio Sénégal, à Saly dans le domaine de la SAPCO. C'est une structure de soins oculaires de niveau mondial, il est réalisé sous l'impulsion du Chef de l'Etat et de sa convergence de vue avec les professionnels de la santé oculaire. Ce Centre a pour objectif d'améliorer la santé visuelle de la population Sénégalaise. Il s'étend sur une superficie de 3.000 m2, pour un coût global de 3, 5 milliards de F CFA. La cérémonie d'inauguration a vu la présence du Gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé, du Député - Maire de ladite commune, suppléant de Me Oumar Youm, Ousmane Gueye, le Directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des zones touristiques du Sénégal (Sapco), Souleymane Ndiaye, entre autres autorités.