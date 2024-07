Saly Accueille une Compétition Panafricaine de Robotique pour les Jeunes

À Saly, près de 175 jeunes de 8 à 21 ans, originaires de 17 pays africains, ont participé dimanche à une compétition panafricaine de robotique organisée par Dakar University Science and Technology (DAUST).

Sadibou Sylla, membre du comité d’organisation, a souligné que cette initiative vise à sensibiliser les jeunes aux sciences et technologies, en s'inspirant de modèles européens et américains. « La science et la technologie sont des moteurs de développement essentiels », a-t-il déclaré.

Amadou Moctar Ann, responsable des partenariats chez OCP Africa, a ajouté : « La construction de l’Afrique de demain repose sur l’innovation technologique et la robotique. Voir nos jeunes exceller dans ces domaines nous donne espoir pour un avenir prometteur ».

Ces jeunes talents doivent être soutenus pour réaliser le rêve du développement de l'Afrique.



aps