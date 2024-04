Saisie impressionnante à Thiès par la Douane

Dans un événement marquant à Thiès, la Brigade spéciale et de Recherche des Douanes a saisi des billets noirs d'une contrevaleur de près de 315 millions de FCFA à la Cité Balabey. Cette opération, réalisée le dimanche 9 avril 2024, a permis de mettre la main sur 5400 billets noirs destinés à être transformés en dollars, mettant en évidence un réseau de faux monnayage. Six individus impliqués ont été arrêtés et sont désormais entre les mains de la justice.