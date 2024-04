Saisie historique de 1137,6 kg de cocaïne à Kidira : Un coup de maître de la douane sénégalaise

La douane sénégalaise a réalisé un exploit remarquable en saisissant une quantité record de cocaïne à Kidira. Cette saisie spectaculaire, effectuée le dimanche 14 avril 2024 vers 20 heures par la Brigade commerciale de Kidira, Subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-est, constitue la plus importante saisie de cocaïne par voie terrestre jamais enregistrée au Sénégal.



Le camion frigorifique, en provenance d'un pays limitrophe du Sénégal, transportait clandestinement 1137,6 kg de cocaïne, dissimulés dans 948 plaquettes habilement cachées dans des sacs et dissimulées dans un double fond. La saisie a été effectuée après un ciblage précis du véhicule, suivi d'une inspection au scanner des Douanes installé à la sortie de Kidira, sur la route de Tambacounda.



La valeur totale de la drogue saisie est estimée à 91 milliards de francs CFA, et une enquête est en cours pour identifier les responsables de ce trafic illicite.



Cette saisie spectaculaire démontre l'engagement sans faille de l'Administration des Douanes et du Sénégal dans la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, en particulier le trafic de stupéfiants. Les unités douanières du Sud-est demeurent mobilisées pour faire face à ce fléau, conformément aux directives du Directeur général lors de sa récente tournée dans la région."