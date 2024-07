Saisie de 36 Plaquettes de Cocaïne d'une Valeur de 3,2 Milliards de Francs CFA à l'AIBD

Selon un communiqué reçu par Dakaractu, la Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes a annoncé que la Brigade spéciale des Douanes de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a effectué une nouvelle saisie de cocaïne ce dimanche 14 juillet 2024 vers 23h. Cette opération a permis de confisquer 36 plaquettes de cocaïne pesant 40,3 kilogrammes, d'une valeur estimée à 3,2 milliards de francs CFA.



La drogue était soigneusement dissimulée dans deux valises appartenant à une femme de nationalité française en route pour l’Europe. Les agents des Douanes ont confirmé la présence de cocaïne après un test positif, vérifié par le Laboratoire national d’Analyse de Drogues de la Police technique et scientifique. Cette saisie a été réalisée grâce à des renseignements précis obtenus en collaboration avec les Services de la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS). La suspecte a été arrêtée et les procédures légales sont en cours.



Cette intervention marque la deuxième saisie de drogue destinée à l’exportation par la Brigade spéciale des Douanes de l’AIBD, après une première saisie de 20 kilogrammes de cocaïne le 8 juin 2024.



