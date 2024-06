Saisie de 18 Kilos de Chanvre Indien à Richard-Toll : Deux Individus Arrêtés

Récemment, les agents de la brigade de recherche de la police urbaine de Richard-Toll ont intercepté 18,8 kilos de chanvre indien et appréhendé deux personnes, dont un présumé trafiquant de cette substance et un chauffeur responsable de son transport, selon une source sécuritaire.



Les deux individus ont été appréhendés suite à l'exploitation d'une information crédible par les policiers, indique la même source sous couvert d'anonymat.



Cette information signalait l'arrivée à Richard-Toll d'un trafiquant présumé de cannabis en provenance de Ross Béthio, voyageant à bord d'un véhicule.



Il aurait cherché à se procurer du chanvre indien auprès d'un fournisseur dans le quartier du Campement, ce dernier revenant récemment d'un voyage au Mali.



Les policiers ont suivi le suspect depuis son départ de Ross Béthio, où il avait pris place à bord d'un véhicule, jusqu'à son arrivée à Richard-Toll.



Grâce à un informateur de la police, ils ont pu le suivre jusqu'à sa destination finale.



Après leur arrestation, les deux individus ont été emmenés au commissariat de police de Richard-Toll et le véhicule a été immobilisé.