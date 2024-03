Saisie de 150 kg de drogue et d'une arme à feu : 79 individus appréhendés par la gendarmerie

En réponse aux directives du haut-commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall, les forces de l'ordre intensifient leur combat contre la délinquance et la criminalité au Sénégal. Dans le cadre de cette initiative, les gendarmes ont mené une opération d'envergure entre le 7 et le 9 mars 2024, ciblant les zones à risque à Dakar, Kaolack, Ziguinchor et Kédougou.



Cette offensive a conduit à l'interpellation de 79 individus pour diverses infractions, ainsi qu'à la saisie de 150 kg de drogue et d'une arme à feu, selon les informations fournies par le chef de la Division Communication (Divcom).



Le bilan provisoire indique que 292 personnes ont été contrôlées, dont 83 Guinéens, 60 Maliens, 20 Burkinabés, 34 Nigérians et une Libérienne. Parmi les personnes arrêtées, quatre sont suspectées de trafic de drogue. De plus, quatre véhicules et 57 motos ont été immobilisés pour défaut de pièces, ainsi que huit charrettes.



Les saisies comprennent 151 kg de chanvre indien, découverts par les brigades de recherches de Keur Massar et de Ziguinchor, ainsi qu'un pistolet, 150 cartons de cigarettes de la marque SIR, 488 bouteilles de bière et de vin, 80 kg de cuisses de poulet, 12 pots de café et quatre sachets de biscuits, comme l'a précisé le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye de la Divcom.