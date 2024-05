Saisie d'amphétamine à l'AIBD : Arrestation de 4 individus

Les agents du Bureau des Douanes de l’Aéroport international Blaise DIAGNE (AIBD) ont saisi un bocal renfermant près de cinq cents (500) grammes d’amphétamine. Selon la Division de la Communication et des Relations publiques des douaniers, la drogue a été découverte dans un colis « express » en provenance d'un pays asiatique. L'amphétamine était dissimulée dans un bocal soigneusement camouflé parmi le reste du contenu du colis.



Le produit a été identifié comme de l'amphétamine suite à un test positif réalisé par le kit de détection des Douanes, confirmé ensuite par le Laboratoire de la Division de la Police technique et scientifique (DPTS). Une opération de livraison surveillée a permis d'appréhender quatre (04) individus impliqués dans le trafic, comprenant trois personnes de nationalité étrangère et un Sénégalais. Tous les quatre ont été présentés au parquet de Mbour.