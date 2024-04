Saisie Historique de 5 Milliards en Billets Contrefaits : Intervention d'Urgence des Douanes

Ce mardi 16 avril 2024, le Poste des Douanes de Tanaff a réalisé une prise exceptionnelle : des devises en billets contrefaits d'une valeur de cinq milliards de francs CFA. La Division de la communication et des relations publiques des douanes a confirmé cette information.



Selon le communiqué officiel, la saisie comprend quatre millions de dollars en coupures de 50, 10 et 200, ainsi que quatre millions d'euros en coupures de 500, 200 et 100, en plus de deux cents millions de francs CFA.



Quatre individus, deux de nationalité sénégalaise et deux de nationalité étrangère, ont été appréhendés dans une auberge à Goudomp en possession de ces billets contrefaits, prévoyant de les blanchir.



Cette opération complexe a été rendue possible grâce à une coordination minutieuse des renseignements, de la surveillance et de la filature sur plusieurs jours. L'intervention réussie des agents des Douanes de Tanaff ce mardi 16 avril 2024 à 13h40 a permis de neutraliser le groupe de criminels et de les mettre hors d'état de nuire."