Saisie Conservatoire de Produits à Saint-Louis pour Non-Respect des Prix

La Direction régionale du commerce de Saint-Louis a effectué une saisie conservatoire de plusieurs produits de consommation, notamment de l’huile, du riz brisé ordinaire et du sucre cristallisé, lors d’une vaste opération de contrôle des prix.



Dr Ousmane Diallo, Directeur régional du commerce, a annoncé lors d’une conférence de presse que l’opération a concerné 127 structures, incluant 29 grossistes et demi-grossistes ainsi que 98 détaillants. Le taux d’application des prix observé était de 71,66%.



36 commerçants ont été convoqués pour non-respect des prix, et la saisie conservatoire a porté sur 104 bouteilles d’huile de 20 litres, 8 tonnes de riz brisé ordinaire, et 4 tonnes de sucre cristallisé.



Cette opération a mobilisé l’ensemble des agents des services du commerce des départements de Saint-Louis, Dagana et Podor. Dr Diallo a souligné que les agents sont pleinement engagés pour garantir l’application des prix fixés et a invité les consommateurs à signaler toute information utile via un numéro vert national.



En cas d’infraction économique, deux procédures sont prévues : une procédure administrative avec amende et restitution des produits saisis, et si celle-ci échoue, une procédure judiciaire sera enclenchée.



Le ministère du Commerce prévoit de renouveler régulièrement ces opérations de contrôle des prix dans la région.