Saint-Louis : Condamnée pour avoir jeté un enfant de 3 ans dans un puits

La question de la santé mentale de Ramata Diol se pose alors que cette jeune femme de 22 ans a été jugée en chambre criminelle pour avoir jeté un enfant de 3 ans dans un puits.



Les événements remontent à octobre 2022, dans la ville de Pété, où les gendarmes ont été alertés de la découverte du corps sans vie d'un enfant de 3 ans dans un puits. Suite à l'enquête menée par la brigade de Pété, Ramata Diol, qui était en charge du petit, a été arrêtée.



Lors de son interrogatoire, Ramata Diol, vivant dans la même concession que son père et sa tante, a avoué avoir jeté son neveu dans le puits. Ce geste odieux et incompréhensible aurait été motivé, selon certains, par la jalousie envers sa tante. Bien qu'elle ait avoué le crime aux enquêteurs et au juge d'instruction, elle a nié sa responsabilité lors du procès, affirmant qu'elle était absente lors du drame.



Malgré les tentatives de son père et du père de l'enfant pour la disculper, le tribunal l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle après délibération.