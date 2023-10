Saint Louis : 117 candidats à l'émigration clandestine interpellés par la gendarmerie

Ce 1er octobre vers 21 heures, 117 candidats ont été interpellés par la Section de recherches de Saint-Louis dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, selon la Divcom. Dans ce groupe, il y avait 89 Sénégalais, 26 Gambiens et 02 Guinéens. Face aux enquêteurs, les candidats affirment ne pas connaître l'organisateur qui se trouverait en Espagne et qui se coordonnerait avec eux via un groupe Whatsapp selon les services du lieutenant-colonel, Ibrahima Ndiaye.