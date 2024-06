Sadio Mané Présente ses Projets Sportifs et Ambitions Agro-Industrielles au Premier Ministre

Le vendredi 14 juin 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré l'international de football Sadio Mané, venu discuter de ses projets sportifs au Sénégal ainsi que de ses ambitions d'investissement dans l'agro-industrie.



Dans un communiqué, le Premier ministre a déclaré : "J'ai reçu M. Sadio Mané, venu me parler de ses projets sportifs au Sénégal, mais surtout de ses ambitions d'investir dans l'agro-industrie".



Encourageant l'initiative de l'attaquant-vedette, M. Sonko a lancé un appel à tous les Sénégalais souhaitant contribuer au développement économique du pays à travers des investissements, notamment dans la transformation structurelle de l'économie. Il a assuré que l'État fournirait l'écoute, l'attention et l'accompagnement nécessaires, conformément aux directives du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Le Premier ministre a également salué le geste patriotique de Sadio Mané, qui a offert de la publicité gratuite à la compagnie nationale Air Sénégal en l'affichant sur les maillots du club Bourges Foot 18, dont il est le propriétaire. Ce geste est perçu comme un symbole de soutien à l’économie nationale et un exemple à suivre pour les autres investisseurs et sportifs sénégalais.