Rwanda : Paul Kagame est candidat à un quatrième mandat en 2024

Au Rwanda, le président Paul Kagame est candidat à un quatrième mandat en 2024. C'est à travers un entretien avec jeune Afrique que le président rwandais a annoncé qu'il allait être candidat à un quatrième mandat lors de l'élection présidentielle prévue l'an prochain dans ce pays de la région des Grands Lacs. "Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent. Je les servirai toujours, tant quand je le pourrai. Oui, je suis bel et bien candidat" a-t'il annoncé. Jusque là, l'homme fort du Rwanda n'avait pas publiquement exprimé ses intentions. Il avait déjà procédé à des amendements constitutionnels controversés qui lui avaient permis d'obtenir un troisième mandat et pourraient lui permettre de gouverner jusqu'en 2034. Ancien chef rebelle, Paul Kagame est le dirigeant de facto du pays depuis la fin du génocide de 1994. Il a été reconduit au pouvoir - avec plus de 90 % des voix - lors des élections de 2003, 2010 et 2017. "J'envisage de me présenter pour 20 ans de plus, je n'ai aucun problème avec ça", avait répondu Paul Kagame dans une interview à France 24 en juillet 2022. "Les élections sont l'occasion pour les gens de choisir".