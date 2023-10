Rufisque: le dealer C.Diallo arrêté avec 224 kg de chanvre indien

Le commissariat central de Rufisque a effectué une impressionnante saisie de drogue. Les hommes du commissaire Lamarana Diallo ont réussi à mettre la main sur le dealer notoire C. Diallo. La perquisition de son domicile s'est soldée par la découverte de 224 kg de chanvre indien. Un joli coup de filet a été réalisé ce mardi par la police de Rufisque, suite au démantèlement d'une grosse mafia. Tout est parti lorsque les éléments de la brigade de recherches ont intercepté un individu au quartier Diokoul. La palpation de sécurité a permis aux hommes du commissaire Diallo de retrouver un cornet, un joint de chanvre indien et un billet de 2 000 F CFA sur le suspect. Poursuivant les investigations, les enquêteurs ont parvenu à savoir le mis en cause est un dealer connu des archives de la police. La perquisition effectuée dans la chambre de C. Diallo a permis aux limiers de découvrir des sacs contenant au total 224 kg de chanvre indien, selon des source . Le dealer est en garde à vue en attendant son déferrement au tribunal.