Rufisque: Six jeunes originaires de Thiawlène ont perdu la vie dans le chavirement d'une pirogue...

Six jeunes originaires de Thiawlène, un quartier de Rufisque, ont perdu la vie dans le chavirement de la pirogue à bord de laquelle ils voulaient se rendre en Espagne. Le drame est survenu au large des côtes marocaines d'après la RFM qui donne l’information. Les rescapés ont été admis dans des hôpitaux de Dakhla (Maroc) sans préciser leur nombre. Au micro de la RFM, le Porte-parole des familles des victimes, Daouda Ndoye lance un appel aux autorités. Il dit : «J’insiste sur la situation des rescapés qui sont dans les hôpitaux à Dakhla. Ils ont besoin d’une assistance d’urgence. Sinon, il y aura d’autres morts parmi eux. Nous demandons au gouvernement de les rapatrier au plus vite. Ce sont des jeunes dont les parents, à travers notamment les impôts et taxes, participent au développement de ce pays. Ils ont droit à une assistance.»