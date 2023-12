Royaume-Uni: une infirmière africaine licenciée pour avoir prié pour un patient mourant

Une infirmière nigériane aurait été licenciée et expulsée du Royaume-Uni après avoir été dénoncée pour avoir prié pour un patient mourant.



Selon le célèbre médecin sur Twitter, le Dr Olufunmilayo, qui a partagé l’incident sur les réseaux sociaux, l’infirmière a été reconnue coupable d’avoir prié pour un patient, ce qui est jugé inacceptable dans le système de santé britannique. Il a expliqué qu’il est considéré comme contraire à l’éthique pour les agents de santé ou les soignants d’introduire la religion dans leur travail.





Il a ajouté que même si un patient demande à une infirmière de prier pour lui, l’infirmière devrait inviter un prêtre ou un clerc à accomplir la prière au lieu de le faire elle-même.



Il a partagé l’histoire en ligne pour avertir les agents de santé africains qui s’installent au Royaume-Uni de ne pas prier pour les patients pour éviter de subir un sort similaire.



« Je viens de lire la triste histoire d’une Nigériane venue au Royaume-Uni employée par une agence pour travailler comme aide-soignante auprès de personnes âgées. Elle a été chargée de soigner un patient âgé qui était mourant, et elle aurait « prié pour que le client aille mieux ». Oui. Elle a été licenciée et expulsée. Pour ceux qui expriment leur choc face au licenciement et à l’expulsion, permettez-moi de vous expliquer davantage. En tant qu’agent de santé/soignant au Royaume-Uni, il est contraire à l’éthique d’impliquer la religion ou d’imposer vos opinions religieuses aux patients/clients. Cela est considéré comme un abus de confiance et un abus de position. Vous êtes censé simplement faire votre travail et vous concentrer sur votre travail. Même SI le patient/client évoque une conversation religieuse, vous devez l’orienter vers un pasteur, un aumônier, un imam, un religieux ou toute autre personnalité religieuse. En tant qu’agent de santé ; vous ne devriez pas vous engager dans des activités religieuses avec un patient/client. Si vous êtes signalé aux autorités compétentes, vous pouvez perdre votre emploi. Souvent, cela signifie également que vous perdez votre parrainage et votre visa pour rester dans le pays. N’oubliez pas votre visa pour rester dans le pays car un travailleur est lié à votre emploi. Si vous perdez votre emploi, vous perdrez votre séjour dans le pays. Sauf bien sûr si vous trouvez un autre emploi et un autre employeur – mais dans ce genre de circonstances entourant le licenciement – ​​vous pourriez avoir du mal à trouver un autre employeur. C’est pourquoi j’utilise cette avenue pour contribuer à sensibiliser l’opinion à cette situation, en particulier pour tout Nigérian tentant de venir au Royaume-Uni ou déjà au Royaume-Uni en tant qu’agent de santé ou soignant. Veuillez laisser votre religion en dehors de votre espace de travail professionnel. Ils vont vous licencier ici », a-t-il écrit. Afrimag