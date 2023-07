Rougeole au Sénégal: 400 cas enregistrés à l'échelle nationale

La rougeole est "revenue en force", avec plus de 400 cas enregistrés à l'échelle nationale. La révélation est faite par Docteur Boly Diop, responsable de surveillance épidémiologique et post - vaccinale au ministère de la Santé et de l'action sociale.



"Les performances pour le premier semestre ont révélé l'existence d'une épidémie de rougeole", a expliqué Dr Boly Diop, selon qui, Fatick est la seule des 14 régions du Sénégal qui n'a pas encore enregistré de cas confirmé de rougeole.



Selon notre source, "En dehors de Fatick, toutes les régions ont des cas confirmés de rougeole et il y a des districts qui sont entrés en épidémie. ça veut dire qu'aujourd'hui, la rougeole est revenue en force, il y a des cas confirmés et des épidémies qui sont enregistrées un peu partout dans la région", dit -il. Il s'exprimait lors d'une réunion de coordination trimestrielle de surveillance épidémiologique.