Rose Wardini retire sa candidature à l'élection présidentielle

Rose Wardini a pris la décision de retirer sa candidature à l'élection présidentielle après avoir minutieusement réfléchi à la situation politique du pays. Elle exprime sa préoccupation pour la préservation de la paix sociale, tout comme l'ensemble des citoyens. Cette décision, prise en toute souveraineté après consultation avec ses collègues du mouvement Sénégal Nouveau, ses proches et ses amis, intervient alors qu'elle fait l'objet de poursuites pour double nationalité. Elle souligne son engagement envers les valeurs républicaines et la cohésion nationale, affirmant que l'intérêt général doit primer sur les intérêts individuels. Elle met en avant l'importance de la paix et de la stabilité institutionnelle comme fondements de la République, de la démocratie et de la vie en communauté.