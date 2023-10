Rokhayatou Koité, figure emblématique des femmes de Grand-Thiès, rallie Abdoulaye Dièye pour la victoire d'Amadou Ba

Rokhayatou Koité rejoint Siggi Jotna de Abdoulaye Dièye

Rokhayatou Koité, figure emblématique de Grand-Thiès, rejoint Siggi Jotna de Abdoulaye Dièye

La scène politique sénégalaise connaît des mouvements significatifs à l'approche des élections présidentielles de 2024. Rokhayatou Koité, présidente du Gie Takku Ligueye des femmes de Grand-Thiès et également à la tête de l'association de soutien et assistance des enfants démunis du Sénégal, vient d'annoncer son ralliement à Siggi Jotna, le mouvement dirigé par Abdoulaye Dièye, actuel directeur général de l'AIBD.

Cette décision intervient après que Mme Koité a quitté la République des valeurs de Thierno Alassane Sall. Elle a choisi de poser ses baluchons chez Abdoulaye Dièye, fervent soutien du candidat Amadou Ba, lui-même porté par le président sortant Macky Sall, dans la capitale du Rail.

Lors d'une récente allocution, Rokhayatou Koité a déclaré : "Mesdames et Messieurs, chers invités, je me présente comme la présidente des femmes de Grand-Thiès et également à la tête de l'association de soutien aux enfants démunis du Sénégal. C'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous ce soir. Notre association, créée en 2013, a toujours eu pour objectif de promouvoir la femme dans le développement socio-économique et de lutter pour la protection de l'environnement, l'alphabétisation et contre l'insalubrité."

Elle a poursuivi en évoquant son ancien compagnonnage avec Thierno Alassane Sall et la raison de son choix actuel : "Après de longues années de collaboration avec la République des valeurs, nous avons décidé de mettre fin à notre compagnonnage. Notre choix s'est porté sur Abdoulaye Dièye, un homme de valeurs, travailleur acharné et toujours au service des populations. Son engagement pour la concrétisation de la vision du président Macky Sall est indéniable. C'est pourquoi, avec mon groupe, nous avons décidé de soutenir avec conviction le candidat Amadou Ba pour les élections du 25 février 2024."

En conclusion, Rokhayatou Koité a tenu à remercier Abdoulaye Dièye et tous ses collaborateurs, avec une mention spéciale pour un conseiller spécial du Président de la République, saluant son travail et sa loyauté envers le président Macky Sall.