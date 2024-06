Richard-Toll : La CSS Lancement un Projet Innovant pour la Culture de la Canne à Sucre

La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) a dévoilé un projet novateur, baptisé "canne villageoise", à l'attention des agriculteurs de Richard-Toll, dans le département de Dagana (nord). L'objectif de cette initiative est de promouvoir la culture de la canne à sucre.



"Nous avons organisé cette rencontre pour présenter le projet 'canne villageoise'. L'Amicale des cadres a souhaité discuter avec toutes les parties prenantes afin d'identifier les éléments clés pour la réussite de ce projet," a déclaré Papa Makha Sarr, président de l'Amicale des cadres de la CSS.



Cette présentation, qui a rassemblé divers acteurs de l'agriculture locale, visait à sensibiliser et à impliquer les agriculteurs intéressés ainsi que d'autres partenaires potentiels pour faire avancer le projet.



Le professeur Saliou Ndiaye a précisé qu'il s'agissait d'expliquer la fiche technique aux agriculteurs et de les aider à s'organiser pour respecter un cahier des charges rigoureux, essentiel pour bénéficier pleinement du projet.



"La CSS a des exigences élevées en termes de rendement, tant en qualité qu'en quantité," a-t-il rappelé.



Daouda Ndiaye, représentant des producteurs d'oignons de la commune de Mbane, a exprimé son soutien à cette initiative. Selon lui, le projet "canne villageoise" représente une opportunité cruciale pour les agriculteurs du Walo, en leur offrant un cadre structuré pour améliorer leurs rendements et la commercialisation de leurs produits.