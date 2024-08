Réunion de l'AMS à Thiès : Les maires du Sénégal se penchent sur les défis municipaux

L'Association des maires du Sénégal (AMS) s'est réunie ce vendredi à Thiès pour deux jours de discussions centrées sur les défis auxquels ses membres font face. Le président de l'AMS, Oumar Ba, a annoncé un "changement de format" pour ces réunions, en invitant des représentants de structures partenaires pour éclairer les maires sur les outils de gestion qu'ils utilisent.



La direction générale du Trésor interviendra pour informer les maires sur l'utilisation du logiciel GFILOC, un outil dont l'adoption rencontre encore des obstacles parmi les comptables des collectivités locales. Une meilleure appropriation de cet outil par les maires est nécessaire, certains d'entre eux ne maîtrisant pas encore toutes ses fonctionnalités.



Les discussions incluront également une réflexion sur la modification de la nomenclature budgétaire, jugée obsolète par de nombreux participants. "Il était utile d'inviter le FERA pour aborder les problèmes que rencontrent souvent les maires avec cette entité", a expliqué Oumar Ba.



Un échange est aussi prévu avec un centre partenaire de l'AMS, dans le cadre d'une convention visant à fournir certaines compétences aux petites communes.



Oumar Ba a souligné que de nombreuses collectivités locales souffrent d'un manque d'agents-voyers, responsables de l'élaboration des devis et du suivi des projets de construction.



Le maire de Thiès, Babacar Diop, a accueilli les participants en saluant "l'esprit de solidarité et de coopération" qui règne au sein de l'AMS. Il a également loué l'engagement du président de la République, qui pousse les maires à intensifier leurs efforts pour transformer leurs communes en pôles de développement économique, social et environnemental.



Cette rencontre doit permettre de réfléchir aux nombreux défis complexes que rencontrent les communes, a précisé Diop. Ces enjeux, qui incluent la formation du personnel municipal, la gestion des ressources, le développement économique local, l'accès aux services sociaux de base, et l'adaptation aux changements climatiques, nécessitent une "réponse collective, réfléchie et coordonnée".



