Retour sur la fusillade au marché central de Mbour: L'acteur de l'acte criminel, Aly Kouyaté évoque la thèse du maraboutage

L'auteur du fusillade au marché central de Mbour, croupit à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès (Mac), depuis le 12 décembre 2022, Aly Kouyaté a encore fait des révélations explosives. Pour justifier son acte criminel, il avance une thèse de maraboutage.



Selon les informations de L'Observateur, Aly Kouyaté justifie son crime commis au marché central de Mbour comme un mauvais sort que lui ont jeté ses propres parents. Dans ce même sillage, il révèle qu'il n'était pas maitre de ses actes au moment de la tuerie.



Pour rappel, Aly Kouyaté a été accusé d'avoir tué deux commerçants et blessé six (6) autres personnes par balle dans une affaire de faux billet de 10.000 F CFA.



Malick Sarr Gueye et Julbert Mendy