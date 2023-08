Retour des rescapés à Fass Boye : Un proche des victimes informe qu'il n'y avait plus de carburant dans la pirogue

Les survivants de la pirogue Fass Boye ont regagné le sol sénégalais à bord de l'avion militaire, accompagnés d'une délégation du ministre chargé des Sénégalais de l'étranger. Bloqués au large des îles du Cap-Vert, ils étaient 38 au total, mais seulement 37 sont rentrés chez eux, dont un a été soigné à Praia. Lors du sauvetage, 7 corps ont été retrouvés et y ont été enterrés avec l'accord de leurs familles. L'un des proches des victimes en sait un peu plus sur la cause du drame. En effet, ce vieil homme informe qu'il n'y avait plus de carburant dans la pirogue, ce qui était une des principales causes.